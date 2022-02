Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel. Varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on infosüsteemi koormus väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonil helistades.

MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja rõhutas, et kiirustama ei pea, sest tuludeklaratsiooni on aega esitada 2. maini. "Enammakstud tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Arusaadavalt on inimestel huvi oma tulumaksu kasutamise kohta, aga seda saavad kõik juba praegu vaadata e-MTA rakendusest "Minu sissetulekud"," ütles ta.

Oja lisas, et klientide ja töötajate tervise hoidmiseks lubatakse teenindusbüroodesse nagu ka eelmisel aastal inimesi vastavalt teenindajate arvule. Teenindusbüroodesse läinutel tuleb paraku õues järjekorras oodata. Samuti tuleb arvestada, et teiste teenuste osutamisega, näiteks postipaki deklareerimisega, võib minna esimestel nädalatel tavapärasest kauem.

Sellest aastast ei saa enam siseneda e-MTA-sse pangalinki kasutades, mistõttu tuleb tuludeklaratsiooni esitamiseks kasutada kas Smart-ID-d, Mobiil-ID-d või ID-kaarti. Samuti tuleb internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni esitades end e-MTA-s uuesti autentida.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada.

Kolmandat aastat järjest saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa. Samuti on võimalik jätta enammakstud tulumaks ettemaksukontole maamaksukohustuse katteks.

MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 25. veebruarist neile, kes on deklareerinud oma tulud elektrooniliselt, ja 18. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 3. oktoobril.