Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on esimese kuu statistika rõõmustav, mis näitab, et linlased on uued bussid hästi vastu võtnud. "Jaanuaris registreerisid reisijad kõikidel linnaliinidel bussi sisenedes või bussijuhilt piletit ostes ligi 15 000 sõitu. Enim sõite tehti liinil number 5 Rägavere tee – Põhjakeskus, liinil number 3 Tõrma – Keskväljak – Tõrma ja liinil number 1 Piira–Näpi," rääkis Karus. "Arvestades, et praegu on talv, õpilased olid kuu alguses vaheajal ja vahepeal distantsõppel, on see igati hea tulemus."