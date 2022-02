Almanahh Walk meenutab Rakvere juutide ajalugu

Ülevaate autor Sergei Seleznjov on koostanud mahuka ülevaate viiel leheküljel, kogutud on andmed alates aastast 1850. Aluseks on võetud Eesti juudi ajaloo esimese uurija Kopl Joktoni (1902–1957) raamatud ja artiklid, Eesti juudi muuseumi materjalid ning vestlused inimestega, kes olid eri aegadel seotud Rakvere juutide eluga.

Huvitav on märkida, et 1850. aastal oli linnas kaheksa juudi rahvusest nn Nikolai armee sõdurit, kes olid ajutiselt saadetud Rakveresse Tallinnast. Linnarahvas ei teadnud siis juutidest mitte midagi. Räägitakse, et linlased jooksid kokku, et imeinimesi vaadata, ning kõik imestasid, et juudid ei erine kristlastest.