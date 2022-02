“Väga lumine ettevalmistus on olnud,” lausus Leemets. “Kogu nädala on rajabrigaadid töötanud. Ka täna hommikul kell viis läks kaks rajamasinat rajale – Tamsalu oma stardist ja Kadrina rajamasin Pariisi külast. Abi sellest on, tuisuvaalusid saab kinni suruda, aga sellele vaatamata tuleb raske ja aeglane sõit, sest tuisk pole lõppenud.”