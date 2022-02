1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo kõneles, et Talvelaager tõstis kaitseväelaste enesekindlust mitmes aspektis. "Saime kindlust, et ka sellistes äärmuslikes oludes, nagu tänavune talv meile lahkelt ette valmistas, suudame koos liitlastega keerulisi operatsioone edukalt läbi viia," avaldas Merilo rahulolu. Kaitseväelased said enda oskuseid testida ja veenduda, et ollakse üsna edukad liitlasüksuste integreerimisel ja lahinguolukorras juhtimisel. Merilo lisas, et kahtlemata said kasulikke õppetunde ka õppusel osalenud kolme riigi – Eesti, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa – sõdurid. "Nii jalastuv koosseis kui ka lahingutehnika meeskonnad said praktilise kogemuse käigus selgeks, kuidas kõige paremini täita ülesandeid kaitse- ja ründetegevustes ning mida tuleb arvestada, sõdides keerulistes talvistes tingimustes," rääkis Merilo.