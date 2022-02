Rakvere gümnaasiumi filmifestivali ja Sumedate Suveõhtute filmifestivali korraldamise eest said autasu Karl Andreas Sprenk ja Karl-Ander Pais.

Kolm aastat järjest on saanud Sumedate Suveõhtute filmifestivalil viiel augusti- ja septembrikuu õhtul vabas õhus vaadata eesti ja välismaiste autorite linateoseid. Idee ja teostuse taga on Kristo Ambus, Karl-Ander Pais, Karl Andreas Sprenk ja Miina Roost. Lisaks eesti filmidele, millega kolm aastat tagasi alustati, on viimasel kahel aastal noored filmisõbrad Rakvere publikuni toonud väärtfilme laiast maailmast.