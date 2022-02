Riigieksamitele on tänavu registreerunud üle 10 000 õpilase

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel mitu valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Harno koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Selle eksami on valinud sellel aastal 4305 õpilast. Väga hea inglise keele oskusega õpilastel on võimalus sooritada ka rahvusvaheline Cambridge Advanced C1-taseme eksam. C1-eksamile registreerus 2284 õpilast.