Erametsakeskuse arendusüksuse juhi Gunnar Reinapu sõnul on hooldusraie metsale üks tähtsamaid, ent metsaomanikule ka üks kulukamatest töödest. Toetusmeede tõukab metsaomanikke kulukaid metsakasvatuslikke töid õige ajal ette võtma, kuigi sellest saadavaid tulemusi näeb sageli alles järeltulev põlvkond. "Hooldusraie tehakse puude valgus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks," sõnas Reinapu ja lisas, et õigel ajal tehtud hooldusraie tõstab metsa väärtust.

Metsameetme toetusvoorus populaarsuselt teisel kohal on repellendi soetamine ja kasutamine, milleks taotleti ligi 130 000 eurot. Ulukite peletusvahendeid ehk repellente kasutades antakse noortele puudele võimalus suureks kasvada, kaitstes neid põtrade, kitsede ja hirvede tehtava kahju eest. "Ulukitõrje on ajamahukas töö. Iga puu tuleb eraldi tõrjevahendiga töödelda, kuid sellest tegevusest tõusev kasu tasub kulutatud aja ning raha ära, sest tulevikus on sellest metsast saadava puidu kvaliteet märkimisväärselt suurem," põhjendas Reinapu meetme vajalikkust.