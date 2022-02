"Rääkimata lugusid on sama palju, kui inimesi. Ja see veel korrutada omakorda mitme tuhandega. Kuskilt otsast peab ju pihta hakkama," sõnas vastne noore ajakirjaniku laureaat pärast auhinna kättesaamist.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmil jagub kolleegi kohta ohtralt kiidusõnu. "Veiki sattus tegevtoimetajaks väga keerulisel ajal. Sellest hoolimata on ta saanud tublisti hakkama, kasvanud inimese ja ajkirjanikuna," tunnistas Samolberg-Palmi ja lisas, et Ojaperv on parim kolleeg ja hea sõber. Ta hoiab oma positiivse vaibiga üleval kogu toimetuse meeleolu. Lisaks on tal hea nina keeruliste teemade ülesleidmisel ja eriline tahe nendega tegeleda.