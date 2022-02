Lähipäevadel jätkub pehme talveilm

Neljapäeva öösel on pilves ilm ning sajab lund, lörtsi, rannikul ka vihma. Pärast südaööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm, pärastlõunal on pilvisem ja Lõuna-Eestis sajab kohati lörtsi ja lund. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-9, õhtul tugevneb rannikul loodetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.