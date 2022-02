Sõmeru viaduktil saab käia ainult hanerivis

Selline jabur olukord on võimalik seetõttu, et viadukti ümbritsevaid kergteid hooldab Rakvere vald. Loomulikult on lumerohke talv kaebusi ka nende kohta toonud, kuid üldiselt on teed jala kenasti läbitavad. Viadukti puhastab ametlikult aga transpordiamet, ja isegi kui autotee on puhas, jõutakse jalakäijate tee hoolduseni haruharva.