Looduse sõnumipüüdja mustvalge mõttevabastus

Jenny Sundqvisti näitusel on pilte Helsingist ja Koli rahvuspargist, Tallinnast, Lahemaalt, Kallavesilt. Fotod on mustvalged. “Mulle meeldib valgust otsida. Sain aru, et valgus ja vari tulevad mustvalgel paremini esile, kontrastid ja värviskaala on suurem kui ainult kaks värvi,” lausus piltnik.