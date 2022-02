Peateed on soolamärjad ja kõrvalteed libedad

Pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad, kuid sõiduradade ääres ja paiguti ka vahel esineb soolalumesegu. Kõrvalmaanteed on jätkuvalt väga libedad,

Õhtul on pilves ilm. Saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama. Sadu liigub kiiresti mandrile, sisemaal tuleb sekka ka lund. On jäidet. Puhub edelatuul 6–11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.