Sulav lumi katustel kujutab endast ohtu

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ja märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud võimalikke lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja samas jälgida, et see ei tekitaks ajutist lisakoormust (nt ajal, mil enne lume alla viskamist kogutakse lumi kokku katuse ühte serva).