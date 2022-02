Sulalumi annab saputajatele kõvasti tööd

Rakvere linnaaednik Anu Otsma rääkis, et linna partneriks olevas hooldusfirmas tegeleb praegustes oludes puude-põõsaste saputamisega lausa spetsiaalne inimene. “Hooldaja käib linna haljasalad läbi ja saputab põõsaid, et lumi liiga ei teeks,” kinnitas aednik. “Tal on tööd ka kalmistuplatsidel. Saputab-raputab nii kõrgelt, kui ulatub, et okste murdumist vältida.” Otsma tõdes, et linna haljaks muutvatel puudel, põõsastel ja püsililledel on praegu raske aeg. “Lund tuleb kusagile ladustada, aga need kuhilad kahjustavad taimi,” rääkis ta. “Maapind pole külmunud ja lumelükkajad tekitavad tahtmatult rööpaid. Eks me kevadel vaata kahjud üle, kuid täitsa kindlalt tulevad need päris suured.”