Vaade: no nii, koolireform Rakveres

Veebruar on käes. Sulalumelaviinid kolistavad mööda plekkkatuseid maapinna poole ja jäistel kõnniteedel võib näha nirisemas sulaveest ojakesi. Ei, ärge arvake, kevad ei ole veel käes. See on ajutine. Küll tuleb uus kiht lumevaipa. Aga see ei tähenda, et kevad ei rühiks lähemale.