Koroonapassid on kaotanud oma mõtte

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles sel nädalal, et koroonapassi ei ole mõtet hoida, sest see ei toimi. Eesti ühiskond on valinud oma vaktsineerituse taseme ja suurt edasiminekut pole siit loota – kui 35–40 protsenti inimestest jääbki vaktsineerimata, ei saa neid seetõttu ühiskonnast välja lülitada, rõhutas riigikogu esimees Jüri Ratas.