Juba 14. aprillil kogunevad arvutijoonestamise ja nutihuvilised taas Kadrina keskkooli, et osaleda tänavusel IT- ja nutifestivalil CADrina. Temaatiliselt on seekordne üritus pühendatud sügisel ees ootavale Kadrina keskkooli 120. sünnipäevale ja kooli motole "Haridus on valgus teel tulevikku".