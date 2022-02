Juhtkiri: küttealternatiivid

Aasta algus rabas meid ülisuurte elektriarvetega, hinnad kerkivad igal pool. Ettevõtja Oleg Gross, kelle firma on suur energiatarbija, otsustas vähemalt osaliselt katta ettevõtte energiavajaduse tulevikus päikeseenergiaga. See on üks võimalus vabaneda otsesest sõltuvusest suurtootjate pakutavast.