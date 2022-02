Pisarate ja meeleheite pesa

Üle saja aasta varem (1905) avaldas Rakvere lähedal sündinud Juhan Lilienbach, kelle ametlik haridustee piirdus Paatna vallakooliga, enda toimetatud tööliste jõulualbumis “Edasi” luuletuse “Öö-wiirastused. Rizal”, kus on sellised read: “Öösel ma kardan: siis ilmuwad alati / Werised kujud mu ees, / Need, kes Manilla eest langesid auusasti / Palawa wõitluse sees!” Luuletus on pühendatud märtrina surnud vabadusvõitlejale ja kirjandusklassikule José Rizalile, kellest on juttu ka Tõnu Trubetsky ja Anti Pathique’i punklühiromaanis “Inglid ja kangelased”.