Basseinis oli Kevin Vabaorg juba nii noorelt, et ta ise ei mäletagi, kuid vesine keskkond hakkaski talle meeldima. Mehe suurim fänn on tema vanaema, kes haldab tema kohta käivat ajakirjanduslikku materjali. Järgmisel aastal on triatleedil plaanis neli Euroopa meistrivõistlust.