Prügifirma pani Haljala kogukonnale ebareaalsed ootused

Lumerohke talv on tekitanud sel aastal tavatult palju probleeme. Puutumata ei ole jäänud ka prügivedu, mille puhul lumevallid segavad konteinerite tühjendust. Haljala kogukonna ja prügivedaja vahele on veerenud tüliõun: lumetõrjet on tehtud, kuid konteinerid on siiski tühjendamata jäetud.