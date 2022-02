Koroona lisab aastapäeva tähistamisele varjundeid

Rakvere linnal on plaanis kahe nädala pärast saabuvat riigi aastapäeva tähistada vääriliselt, peamiselt juba traditsiooniks saanud ettevõtmistega. “Tulenevalt koroonaviiruse ulatuslikust levikust jääb ka tänavu ära Rakvere linnavolikogu esimehe ja linnapea pidulik õhtune vastuvõtt,” ütles Rakvere linnapea Triin Varek. Tema sõnul antakse linna teenetemärgid pidulikult üle aastapäeva paiku väiksemas ringis. “Loodame, et Eesti pidupäeva jooksul leiab igaüks sündmuse, mis teda enim kõnetab,” lisas Varek.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles, et aastapäeva tähistamine on hajutatud kolme kohta. 19. veebruaril on väike kontsert Aseri rahvamajas, 20. veebruaril on kontsert Viru-Nigula rahvamajas ja Kunda klubis. Sööke ja jooke ei pakuta. Tunnustuse saavad kätte inimesed vastavalt oma elukohale ühest nimetatud kohast.