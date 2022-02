Algatus "Hoiame põlispuid" kutsub põlispuid kasvama jätma

Loodushoiu Fondi veebilehel algatusega liituvad maaomanikud lubavad, et nad jätavad kasvama põlispuud ehk nende maal kasvavad puud, mis on rinna kõrguselt mõõdetuna ümbermõõduga 220 cm või enam.

Põlispuude uurija, loodusemehe, Loodushoiu fondi kaasteelise Hendrik Relve sõnul on põlispuud olulised nii Eesti looduse liigirikkuse ja mitmekesisuse hoidmiseks kui ka pärandi säilitamiseks.

"Meil on Eestis tuhandeid põlispuid. Neid kasvab sügaval metsades, kuid ka põllusiiludel, parkides ja koduhoovides. Tihti on neil võimsatel puudel ka oma lugu, mis võib olla tuntum laiemalt või näiteks pereringis. Kuid paljusid väärikaid puid pole me seni tähelegi pannud või väärtustada osanud," ütles Relve. "Tunnustan juba ette neid maa- ja metsaomanikke, kes teadlikult ja vastutustundlikult algatusega liituvad."

Eesti erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa sõnas, et põlispuud on täna olemas tänu sellele, et maaomanikud on neid vabatahtlikult hoidnud ja väärtustanud ning teevad seda jätkuvalt. "Algatusega kutsumegi kõiki - nii suuri metsaomanikke kui ka näiteks era- ja korterelamute elanikke - märkama, millised erilised puud nende maal kasvavad. Samuti neid hoidma, et nad saaksid kasvada veelgi uhkemateks ja rõõmustada ka järeltulevaid põlvi," ütles Eelmaa.

Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu lisas, et puude targalt hoidmiseks on vajalik nende kohta ka teadmisi hankida. Metsanduskool panustabki kampaaniasse sellega, et õppuritele neid teadmisi jagab. "Koolitame näiteks ka arboriste, kes on vanade puude eksperdid. Arboristika valdkonnas on täiendõppe kursusel võimalus õppida ka põlispuude majandamist," nimetas Zuba-Reinsalu.

Eestis peetakse põlispuud üldrahvalikuks mõisteks, mille kohta ühtset definitsiooni ei ole. Seetõttu on kampaania algatajad koostöös asjatundjatega paika pannud, et kõige üldisemalt mõistetakse põlispuuna puud, mis on rinnakõrguselt ehk 130 cm kõrguselt mõõdetuna vähemalt 220 sentimeetrise ümbermõõduga.