Näitusest "Kodukoha kompass" tehti rida järeldusi

2020. aasta augustist kuni 2021. aasta lõpuni rändas Eesti Koostöö Kogu näitus "Kodukoha kompass" läbi Paide, Rakvere, Narva, Põlva, Võru, Rapla, Kuressaare, Kärdla, Valga ja Viljandi. Näitus avas linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsus kohalikke märkama ja märkima, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi.

Läbi kümne Eesti maakonnalinna rännanud hea avaliku ruumi teemalise „Kodukoha kompassi“ näituse tehti rida põhijäreldusi. Esiteks: meil on juba 15-minuti linnad, mille teadlik arendamine looks atraktiivse ja ligimeelitava elukeskkonna. See on täna alakasutatud potentsiaal. väikelinnades on puudu nüüdisaegsetest renoveeritud või uutest elupindadest. Teiseks: igatsetakse jalakäijasõbralikku ja tegutsema kutsuvat atraktiivsest tänavaruumi. Kolmandaks: kaasamine elukeskkonda puudutavatesse otsustesse on madal. Neljandaks: "Kodukoha kompassi" näituse inimeste tagasiside kinnitas 2020. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruandes välja toodud teadlaste sõnumeid.

Näitus tõukus 2020. aasta suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest "Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud" ja uuris, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet. Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust.

"Eesti Koostöö Kogu jaoks oli see esmakordne sellelaadne inimarengu aruannet populariseeriv jätkutegevus. Tundus väga oluline viia ruumiteemalise inimarengu aruande sisu lihtsas ja selges keeles avalikku ruumi," sõnas Eesti Koostöö Kogu juhataja ja näituse kuraator Kairi Tilga.

Näituse üks eesmärke oli panna inimesi märkama avalikku ruumi enda ümber ja enda vajadusi selles. Samuti innustada kohalikke haarama kodanikuaktiivsust või leidma viise, kuidas elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida.

Näitusega oli kaasas ka mänguline kompass-ketas, mis andis kohalikele võimaluse lihtsal skaalal hinnata oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteeti. "Kompass-kettale kogunenud kohalike tagasiside põhjal joonistusid juba poole ringreisi peal välja väikelinnade sarnased mured ja rõõmud," tõdes Tilga.

Inimeste tagasiside kinnitas inimarengu aruandes välja toodud teadlaste sõnumeid. Suurima probleemina tuuakse kümnes väikelinnas kompass-kettale pandud tagasisides välja inimeste vähene kaasatus otsustusprotsessidesse. See, kui mugavaid ja häid võimalusi on loodud inimestele kaasa rääkimiseks, ideede esitamiseks ja kas nendega ka arvestatakse, näitab kui avatud ja osalust soosiv on kohalik valitsemine.

"Tugevamaid kogukondi ja paremaid paiku aitavad luua tingimused, milles elanikel on mugavad võimalused otsuste tegemisel kaasa rääkida. Saame selle järgi järeldada, et kohaliku tasandi avatud ja kaasav valitsemiskultuur vajab parandamist," tõdes Tilga.