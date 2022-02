Oleg Grossi firma ehitab omaniku pojale maja

Just nimelt üürikodu – kinnistu kuulub suurettevõtjast eraisikule Oleg Grossile, kes on sinna hoonestusõiguse seadnud AS-ile OG Elektra ehk iseenda ettevõttele. Maja ehituse tellis OG Elektra ja see hakkab kuuluma firmale, kes saab seda soovi korral üürida kellele tahes, kuid üürnik on tegelikult teada. "Ma ei hakka keerutama – selleks saab minu poeg Georg oma perega," lausus vanem Grossidest.