Kass. Pilt ei ole seotud loo sündmusega.Rohesilmne kassipoiss on kodusoojuse otsingul. FOTO: Pärnu kodutute loomade varjupaik

Täna kell 11.49 andis hädaabinumbril 112 helistaja Väike-Maarja vallast teada, et naabri kass on urineerinud tema lapsevankri peale, mis on nüüd rikutud.