Täna teatasid Haljala vallavanem Ivar Lilleberg ja vallavolikogu esimees Veiko Veiert tagasiastumisest. Tagasiastumise põhjuseks on poliitiline kriis, millest tingituna on moodustamisel uus koalitsioon.

Viimaseid päevi ametis olev Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et talle teadaolevalt on uus koalitsioon sündinud. "Sellest lähtuvalt ka vallavanema kohalt tagasi astun, et uus koalitsioon saaks tööd alustada. Minu sooviks ei ole kuidagi takistada uue koalitsiooni tegevust, soovin neile vaid kordaminekuid ja edu otsuste tegemisel."