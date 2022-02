Heili Pihlakust saab Tapa valla kultuurikeskuse juht

“Otsus oli ette teada, sest see on poliitiline,” väidab end kultuurikeskuse juhi valimiselt taandanud Dmitri Okatov, Tapa valla opositsiooniline keskerakondlane. “Väikeses kohas on kõik tublid inimesed natukene poliitikaga seotud. Osutunuks valituks teine kandidaat, sisisenuks teine leer,” vastab vallavolikogu esimees Alari Kirt.