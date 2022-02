Lugemisbingo kutsub head raamatut haarama

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa rääkis, et üleeestiliste lugemistalgute raames mõtlesid nad meeskonnaga välja lugemisbingo. “Eesmärk on see, et inimesed laenutaksid ja loeksid rohkem häid raamatuid ning teha lugemine mängulisemaks,” ütles Kriisa.