Sõbrad kass, siil ja toonekurg toimetavad Kukerpalli külas

Urve Tinnuri rääkis, et kolmel sellil on prototüübid päriselt olemas. “Mul käib juba mitu aastat kevadest sügiseni iga päev külas üks asjalik ja pobisev siil, kolab aias ringi nagu mingi asjamees ja hoiab mu lilleklumbid tigudest puhtad. Vastutasuks sätin talle ninaesiseks pehmet kassitoitu, millega talle meeldib maiustada. Volüümikas ja laisk kass on üks meie pere liikmetest ja oma küla toonekurg on meil kah täiesti olemas. Kui ta lõunamaalt tagasi jõuab, siis saabub koos temaga ka tunne, et kevad on tõepoolest käes,” kõneles kirjanik