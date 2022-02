Lääne-Virumaa vabatahtlikud päästjad käisid Madis Millingut ära saatmas

Kui Päästeliidu üldkogul tehti ettepanek, et vabatahtlikud võiksid samuti ärasaatmisele tulla, ei olnud pikalt tarvis aru pidada. “Me olime kohe nõus,” kõneles MTÜ Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando juhatuse esimees Voldemar Zaidullin. “Olime Madisega tuttavad, ta ei olnud võõras inimene,” sõnas Zaidullin. Aasukalda komandost mindi pealinna viiekesi.

Zaidullin tõdes, et vabatahtlikud päästjad suhtlevad omavahel üpris tihedalt: üldkogudel ja võistlustel. Telefoni teel peetakse samuti pidevalt nõu. “Omad inimesed on välja kujunenud ja suhtlus on tihe,” märkis Zaidullin.