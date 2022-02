Elu jooksul kokku kasvanud hinged hakkasid paaris helisema alles hooldekodus

Arnold Kalvik pidas 6. veebruaril sünnipäeva – endisel spordimehel täitus 99 eluaastat. Tema kaaslane Nelli Neimann tunnistas, et kahekesi koos on elu palju parem kui üksi. Paar on Nelli ja Arnold olnud juba pea 22 aastat, nende kooselu aga algas alles mõni aasta tagasi hooldekodus.