Sealt edasi rändas ta mulle juba käte vahele, ujutas end sügavale mõistusesse ja hakkas tuttavlikult alateadvuses jaatavaid noogutusi esile tooma. Sõna sõna haaval jõudis lähemale, mispärast autor on valinud nõnda tobeda pealkirja. Ta ei olegi. Hoopis minust oli etteruttav mõelda, et see on järjekordne leksikon hüüfide niidistikust. Eksisin ja nautisin täiel rinnal selle ees vastutuse võtmist, lugedes justkui raamatut hingemaastikest, mis minu sees aegade algusest elanud on.