Tõstke nüüd käsi, kes tunneb, et jälgib Pekingi olümpiamänge suure elevuse ja põnevusega. Mõni muidugi on, kes istub näiteks kodus karantiinis ja on telekasse juba augu sisse vahtinud, nagu üks mu tuttav ütles – aga muude toimingute kõrvalt?