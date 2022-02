Viru rabas toimub läheneva sõbrapäeva puhul õhtune matk

Rabad on ürgsed ja müstilised kohad, mida rahvakultuuris on nii peljatud kui ka austatud. Ligipääsmatutele rabasaartele on sajandite eest pagetud nii sõdade, haiguste kui ka mõisakoormiste eest. Uuemal ajal polnud rabad metsavendadelegi võõrad, ent meelitasid oma loodusvaradega ka turbatööstureid. Tänapäeval on tegu ühe viimase ürglooduse kantsiga, mis lummab ja meelitab seal pakutava silmailuga puhkajaid.