Simuna talvesprint erines tavapärastest talvistest lumerajavõistlustest selle poolest, et rajal oli suurem sagimine kui raja ääres. Siiski hakkas parklas silma üks seltskond, kes olid ilusaks talviseks spordipäevaks kõik vajaliku kodust kaasa toonud. Lumevalli otsas olid mugavad matkatoolid. Kaasas oli ka pere lemmik, Eesti hagijas Loori.

Neliveoliste klassis teise koha võitnud Martin Vaga kõneles, et kui ilm on ilus ja võistluspaigas ei tule ühest kohast teise sõita, käibki kogu pere kaasas. Dokumentide järgi jahikoer pikutaks küll parema meelega kodus oma pesas, kuid kui näeb, et inimesed hakkavad minema sättima, tuleb ta hea meelega kaasa.