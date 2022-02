Võistluste juht, tehniline kontroll ja rajameister Väino Haiba tõdes, et läks eile hommikul juba kell pool viis lumerada lahti lükkama ning lõpetas keskpäeval. Pärast seitsme ja poole tunnist lumelükkamist arvas ta, et rohkem seda tööd ette ei võta. Täna hakkas ta ise juba selles lubaduses kahtlema.

Simuna lumerada on väga pikk, üle nelja kilomeetri, ning korralikult lai. Sõitjad kiitsid, et siin saab korralikult gaasi anda. Enamasti jäävad lume- ja jäärajad alla kahe kilomeetri. Miks Simuna rada nii pikaks on kasvatatud? "Siis saab mitu võistlejat korraga rajale. Muidu üks mees sõidab ja 30 vahivad," selgitas Haiba. Simunas pääsesid võistlejad rajale minutiste vahedega. Selline korraldus sobis ka pealtvaatajatele – rajal kogu aeg midagi toimus.