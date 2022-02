Oodata on lumesadu. FOTO: Marianne Loorents

Hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked või soolamärjad. Kuna teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel ja õhutemperatuur peaaegu kõikjal plusspoolel, siis on öisest sajust märgadel teepindadel suur libeduse oht.