Lähipäevadel võib tulla viis kraadi sooja

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Rannikualadel sajab vihma ja lörtsi. Lõuna-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Vihma- ja lörtsihooge on peamiselt Lääne- ja Loode-Eestis, õhtu poole ka Ida-Eestis. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma, kohati ka lörtsi, hommikul jõuab saartele tihedam sadu. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Ennelõunal on üksikute selgimistega, pärastlõunal enamasti pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu levib üle maa itta. Õhtul saab Lääne-Eestis tihedam sadu läbi ja selle järel on veel kohati vihma- ja lörtsihooge. Puhub lõuna- ja kagutuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates edelasse. Sooja on 1-4 kraadi.