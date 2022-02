Vanaisa peiduurkast punalipu välja tõi ...

Nüüd elame siis kauboikapitalismis, kus igaüks kahmab endale nii palju, kui saab. Rikkad lähevad aina rikkamaks, aga vaesed on ikka vaesed. Ja olukord läheb rohepöörde tõttu taas revolutsiooniliseks. Kuulda on, et isegi rikkad nutavad. Kui ikka elektriarve oli enne viissada ja nüüd on tuhat eurot, eks võtab ikka pisara silma küll. Tuleb protestida, mis meil siis muud üle jääb: teeme ühe väikese revolutsiooni, mürgeldame natuke ning keerame mõned autod kummuli ja paneme need põlema, peksame mõned poed segamini. Võimalusi igasuguseid.