"Idee saabus pärast mitut tundi jämmimist, kui märkasime, et Karla oli justkui diivanisse sulandunud ning tema nägu peegeldas vaimset heaolu. Tundsime sel hetkel Rassiga ühist tungi teha sellest lugu ning seda me ka tegime. Karla võttis loo sooja südamega vastu. Kui talle poleks see meeldind, poleks ta vast bassi linti mänginud," lisas Eessaar, kes loo ka miksis ja masterdas.