Algas tulude deklareerimine

"Kiiret ei ole, sest tuludeklaratsiooni on aega esitada 2. maini. Soovitame teenindusbüroosse esimestel päevadel mitte tulla, sest koroonaviiruse leviku tõttu lubatakse teenindussaali inimesi vastavalt teenindajate arvule. Palume võimalusel esitada deklaratsioon elektrooniliselt, sest paraku tuleb järjekorras oodata õues. Samuti tuleb arvestada, et teiste teenuste pakkumise, näiteks postipaki deklareerimisega võib minna esimestel nädalatel tavapärasest kauem," rääkis MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teada andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud märge kinnisvara kohta, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.