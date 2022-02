Täna kella 11 paiku valitses maksu- ja tolliameti Rakvere kontoris suhteline vaikus. Järjekorraautomaat väljastas paberi numbriga 25, mis tähendas, et kahe tunniga oli oma tulu deklareerimas, aga võibolla ka muid asju ajamas käinud just nii vähe inimesi. Seejärel said aga masin ja kaks teenindajat vähemalt veerandtunniks täieliku jõudeaja.