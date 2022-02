"Oh, Wirulane" hakkab eetrisse minema kord nädalas esmaspäeviti.

Jaanus Nuutre tunnistas, et on ise suur podcast'ide kuulaja. Viru-maigulise saate idee sündis umbes aasta tagasi Vanemuise teatri proovis. "Turgatas ühel õhtul idee, et miks mitte teha ise üks vestlussaade oma maakonna huvitavate ja aktiivsete inimestega ning tutvustada seeläbi nii meie maakonda kui neid vahvaid inimesi, kes Virumaa lippu kõrgel hoiavad," selgitas ta.