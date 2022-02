Lähipäevil kõigub temperatuur kuue miinus- ja nelja plusskraadi vahel

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 4–10, pärast keskööd puhanguti 13–15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Tuul pöördub idakaarde, puhudes 3–9 m/s, õhtul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 8–13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 1–4 kraadi.