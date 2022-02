Tsentrumi arendamisega kaasneb kesklinna ristmike ümberehitus

OG Elektra omanik Oleg Gross ütles, et mahuka dokumentatsiooni ja ettevalmistuse tõttu uut Tsentrumit enne paari aastat ehitama ei saa hakata, kuid senist asjaajamist nimetas ta sujuvaks. “Kuna detailplaneeringusse soovisime muudatusi teha ning vaja on ka mõned maaküsimused lahendada, olen linnaga tihedas kontaktis olnud ja ka ise külalisena majanduskomisjoni istungitel käinud,” rääkis ta. “See on lihtsalt nii suur ja mahukas ettevõtmine, et üleöö ei saa midagi.”