Tööjõumuresid aitab leevendada SOS-tiim

Rimi kaupluseketi kommunikatsioonijuht Katrin Bats rääkis, et SOS-tiim loodi juba enne koroonapandeemiat. Sinna kuulub ühe poe meeskond, kuid neil pole oma niinimetatud kodupoodi. Nad saavad võrreldes kaupluste alaliste töötajatega suuremat palka. Kui kaupluse tavatöötaja teab, millal ja mis tööülesandeid ta täitma peab, siis SOS-tiimi töötajad mitte. Nemad tegutsevad seal, kuhu neid saadetakse, ja teevad seda, mida parasjagu vaja on teha. “Täna on nad Haabersti Rimis, homme võibolla Keila Rimis,” tõi Bats näite.

Rimi kaupluseketis on umbes 3000 töötajat. Batsi sõnul oli enne koroonapandeemiat korraga haige sadakond inimest. Pandeemia alguses oli haigestunuid juba 200–250 ja nüüd, mil pandeemia levik lööb rekordeid, küündib Rimi kaupluseketis haiguslehel olijate arv 400-ni. “SOS-tiim on selles mõttes end väga hästi õigustanud,” jätkas Bats. Tema sõnul pole kuulda olnud, et mõni pood oleks töökäte puuduses kinni pandud. Küll aga on mõnikord harva ette tulnud, et kauplus teeb uksed tund aega hiljem lahti ja paneb tund aega varem kinni. Kauplused on avatud tänu sellele, et kolleegid on üksteist asendanud. “Poe juhataja viskab ise pirukad ahju kui vaja,” tõi Bats näite. “Eeskätt tehakse prioriteetsed asjad – kaupade välja panek ja inimeste teenindamine,” selgitas Bats.