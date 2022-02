Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 344 testitulemust, millest 8439 osutus positiivseks. See on üleriigiline kurb rekord. Lääne-Virumaale lisandus 309 koroonahaiget, mis on enam kui poole võrra rohkem kui eelmisel ööpäeval, mil maakonda lisandus 142 positiivset testi.