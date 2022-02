Õpetajate puudus viib koolid distantsõppele

Koolijuhtide kinnitusel tingis vajaduse seesuguseks sammuks eelkõige koroonaviiruse tõttu isolatsioonis viibivate õpetajate hulk. Rakvere gümnaasiumi direktor Riina Veidenbaum rääkis, et seis on selline, et isegi asendusõpetajaid pole enam klassi ette võtta, lisaks on suur hulk nakatunuid õpilaste seas.